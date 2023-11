Valóban bekövetkezett a Gázai övezetben, amit annyian sürgettek - videó

A BBC megerősített információként számol be róla, hogy megérkeztek az első mentőautók a Gázai övezetből a rafahi átkelőn át Egyiptomba, hogy kórházi kezelésre szállítsanak súlyos állapotban lévőket. A portál kairói tudósítói szerint eddig legalább hét embert vittek át Egyiptomba, és várhatóan még többen jönnek.

A hírek szerint a katari közvetítéssel létrejött megállapodás szerint több mint 80 sebesült és akár 500 külföldi állampolgársággal rendelkező hagyhatja el a három hét után megnyitott határátkelőt. Szerdán a pallesztin oldalon mintegy 200 ember várt a határátkelésre - írta a Reuters, vagyis nem mind az 500 ember fog szerdán Egyiptomba jutni.

Mentőautó vár a rafahi határátkelőn, hogy átjuthasson betegeivel Egyiptomba. (Mustafa Hassona/Anadolu/Getty Images)

A The Guardian közölte: az Egészségügyi Világszervezet üdvözölte Egyiptom döntését, miszerint 81 sérült és beteg embert fogad kezelésre a Gázai övezetből, egyúttal megismételte felhívását a humanitárius segítségnyújtás – ideértve az üzemanyagot, vizet, élelmiszert és egészségügyi ellátást – sürgős és gyorsított biztosítására a Gázai övezetben.

Elhagyhatta az átkelő területét és már Egyiptomban van a külföldi állampolgársággal (is) rendelkezők első csoportja

- tudósított a Reuters egyiptomi forrásai alapján a The Guardian.

Videófelvételek szerint még mindig sokan várnak a másik oldalon az átkelésre.

Frissítés: a BBC azt írta, hogy legalább 20 palesztin ápoltat vittek egyiptomba, és több mint 100 kettős állampolgár jutott még át a rafahi határátkelőn.

Időközben a humanitárius helyzet továbbra is katasztrófális a Gázai övezetben. A terület egyetlen, rákos betegeket kezelő kórháza például leállt, miután kifogyott a generátorokat működtető üzemanyagból – közölték egészségügyi tisztviselők. Erről a Reuters a Török-Palesztin Barátság Kórház igazgatójának az Al-Dzsazíra televízió által sugárzott sajtótájékoztatója alapján számolt be. Az övezet egészségügyi minisztériuma megerősítette az elhangzottakat.

