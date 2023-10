Legkevesebb harminckilenc emberéletet követelt Otis – videó

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök mindazonáltal azt vetette ellenfelei szemére – akiket keselyűknek nevezett –, hogy „felnagyítják a hurrikán okozta károkat”, beleértve a halálos áldozatok számát is, hogy megnehezítsék indulását a jövő évi elnökválasztáson.

Szakértők szerint azonban a halottak száma várhatóan tovább nő majd, családok százai ugyanis továbbra sem tudnak semmit szeretteikről.

Az államfő ezzel szemben leszögezte azt is, hogy kormánya „bármely eddigi kormánynál többet tesz” a mentés és a károk felmérése terén.

Az Otis kedd éjjel csapott le a partvidékre, rendkívül veszélyes, 5-ös kategóriájú hurrikán erejével, amelynek tartós szélsebessége csaknem óránkénti 270 kilométer volt, széllökései pedig elérték az óránkénti 330 kilométert. Ezt követően a szárazföld felett veszített erejéből, és végül eloszlott.

