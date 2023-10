Küszöbön a háború Izrael és a Hezbollah között

Izrael evakuál újabb tizennégy, az ország északi, libanoni határának közelében található települést - jelentette a helyi média vasárnap reggel.

Az állam finanszírozza további tizennégy, a határtól 2-5 kilométerre lévő település kiürítését északon, tartva a libanoni síita milícia, a Hezbollah elleni harc kiterjedésétől.

A már korábban evakuált izraeli falvakhoz és városokhoz csatlakoznak Sanir, Dan, Beit Hillel, Saár Jisuv, Goser, Liman, Micva, Ilon, Goren, Garnot HaGalil, Ibn Menachem, Szasza, Zebon és Ramot Naftali.

és további százezrek önként menekültek biztonságosabb helyekre a Gázai határ környékéről és az északi határvidékről. Összességében az állampolgárok mintegy két százalékát evakuálták a hatóságok ideiglenesen otthonukból. A védelmi minisztérium az önkormányzatok és helyi helyhatóságok bevonásával irányítja a kiürítést, melyre azért is van szükség, hogy a hadsereg szabadabban alakíthassa ki védekezési haditerveit.

Mose Davidovic, az egyik helyi regionális tanács vezetője üdvözölte a kiürítési döntést. "Tegnap találkoztam a védelmi miniszterrel, hogy elmagyarázzam, mi történik a helyszínen, és megismertessem vele azoknak a lakosoknak a helyzetét, akik felé nap mint nap rakétákat lőnek. Megérdemlik a rendezett és indokolt evakuálást. Annyi fronton állunk háborúban, és legalább ezt a kérdést félre lehet tenni, és hagyni, hogy az izraeli hadsereg nyerjen" - közölte.

A libanoni határnál az izraeli hadsereg támadást intézett egy, a határ túloldaláról Avivim falu felé páncéltörő rakétákat kilőni készülő terrorista osztag ellen, még a rakéták elindítása előtt. "Az osztagot rövid idővel azelőtt észlelték, amikor páncéltörő rakétákat próbált kilőni izraeli területre Avivim térségében.

- jelentette a katonai szóvivő.

Egy szombaton közzétett videón az látható, amint a Hezbollah fegyveresei páncéltörő rakétát lőnek a határ túloldalán lévő, izraeli megfigyelő állásra.

Hezbollah is again attacking the Israeli military with ATGMs on the border between Lebanon and Israel. pic.twitter.com/yhP4bJnuSs