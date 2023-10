Lejár a határidő, de még mindig több mint félmillió ember van Gáza északi részén

Már több mint 400 ezren hagyták el Gázai övezet északi részét, miután az izraeli hatóságok a terület kényszerkiürítését rendelték el egy közeli katonai művelet kezdete előtt - közölte szombaton az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Irodája (OCHA).

Az izraeli hadsereg pénteken rendelte el a Gázai övezet északi részének 24 órán belüli evakuálását, ami azt jelenti, hogy a térségben élő mintegy 1,1 millió embernek az övezet déli területeire kellene húzódnia. Az izraeli hadsereg azzal indokolta a felhívást, hogy a Hamász fegyveresei Gáza északi részén, részben Gázavárosban házak alatti alagutakban rejtőznek, továbbá Gáza háborús övezet, ahol a Hamász élő pajzsként használja a civil lakosságot. A felszólítás vonatkozik "az ENSZ összes alkalmazottjára és azokra is, akik az ENSZ-ügynökségeknél kerestek menedéket".

A Hamasz ugyanakkor arra szólította fel a lakosságot, hogy hagyják figyelmen kívül az izraeli követelést, és arra kérte az ENSZ-t, hogy lépjen fel a kényszerű kitelepítés ellen.

Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője embertelennek nevezte az utasítást, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés szörnyű humanitárius következményekkel járna, ugyanis "lehetetlen ilyen rövid idő alatt ennyi ember kitelepítését megszervezni".

Közben az Izraeli Védelmi Erők bejelentette, hogy két biztonsági folyosót nyit azoknak, akik elhagynák az övezet északi részét. Azt ígérik, hogy ezt a két útvonalat nem fogják támadni délelőtt 10 és délután 4 között.

