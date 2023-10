Küszöbön állhat a Gáza elleni izraeli hadjárat

Mint azt az Infostart is megírta, az izraeli védelmi miniszter elrendelte a Gázai övezet teljes elszigetelését. Joav Gallant közölte, hogy utasítására elvágták a terület áram-, víz- és élelmiszer-ellátását. Az izraeliek azt is szigorúan ellenőrzik, hogy ki léphet be az övezetbe, illetve távozhat onnan. Londoni értesülések szerint Egyiptom ugyancsak szigorúan ellenőrzi a Gázába történő ki- és belépéseket.

A BBC brit médiacég helyszíni tudósítója szerint Izrael ennél is szigorúbb válaszlépésekre készül. A hadsereg rengeteg katonát, harckocsit és lövészpáncélost vont össze a terület határán. Minden jel arra utal, jelentette a brit újságíró, hogy hamarosan átfogó támadás indul a Hamász ellen.

