Pusztító erdőtűz, több ezer embert kellett evakuálni Tenerifén - videó

Az erdőtűz szerda este tört ki Santa Úrsula és La Orotava városokban, távol a főbb turisztikai területektől. A helyi hatóságok másodfokú sürgősségi riasztást adtak ki.

A mentésben 120-an vesznek részt, köztük katonák is. A tűzoltók helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángok terjedését. A tűz eddig harminc hektárra terjedt ki.

Tenerife Island, Spain Horrifying Situation. An overnight #Fire caused by #hightemperatures and strong winds has forced some 3,000 residents to leave their homes! #Climatecrisis #ClimateEmergency #WildFire #Climatechange #TENERIFE #Spain pic.twitter.com/OVkap1QPEf

?? BREAKING: The Tenerife fire has sparked again



Authorities in Tenerife have evacuated around 3,000 people from their homes overnight.#tenerifeespanyol #wildfire pic.twitter.com/epUtVWgXGK