Korszerű, orosz fegyvereket zsákmányolt egy NATO-közeli ország

A karabahi örmények szeptember 20-án kényszerültek beleegyezni a tűzszünetbe, huszonnégy órával azután, hogy az azeri hadsereg nagyszabású hadműveletet indított a beékelődés ellen.

"A karabahi fegyveres alakulatok megkezdték a fegyverek és a katonai felszerelések átadását az orosz békefenntartók felügyelete alatt" - közölte Oroszország, amely mintegy 2000 békefenntartót állomásoztat a térségben.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint eddig hat páncélozott járművet, több mint 800 puskát és mintegy 5000 lőszert adtak át.

Az X-en megjelent lista részletezi az azeriek zsákmányát:

Cumulative list of ?? weaponry captured by ?? as of 9/26/23:



Lots of ?? weaponry has been/will be captured so I am cataloging all of it. Part 2 below.



(1/2) pic.twitter.com/Ffg3reDPoR