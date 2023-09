Mindennek vége, lassan kiürül Hegyi-Karabah

„A 6 órai (magyar idő szerint 3 órai) helyzet szerint 84 770 erőszakkal kitelepített személy lépett Örményországba Hegyi-Karabahból” – olvasható a tájékoztatásban.

A drámai fejlemény azt jelenti, hogy

több, mint kétezer éves örmény jelenlét szűnik meg a vitatott területen,

ami a nemzetközi jog szerint Azerbajdzsáné és ami a Szovjetunió felbomlása idején a két országban történt etnikai pogromok után szakadár örmény exklávéként létezett, miután az első, – még vesztes háború után – azeriek tömegei menekültek el a Karabahot körül ölelő régiókból.

Today, I drove from Yerevan to near the entrance to the Lachin corridor, which is now flooded with people leaving Nagorno-Karabakh. 28k have fled to Armenia in just the last few days. Exhausted, hungry, & traumatized families are arriving, with only a few of their possessions. pic.twitter.com/84XlbZVm8m