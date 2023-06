Már Belgiumra is átterjedtek a franciaországi zavargások

A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap internetes oldalán számolt be arról, hogy a zavargások résztvevői Brüsszel belvárosában autókat rongáltak meg és utcakövekkel dobálták meg a tömegközlekedési járműveket. A megrongált buszok ablakai betörtek, egy személyautó teljesen kiégett.

A belga főváros tömegközlekedése a belső kerületben leállt, az Anneessens nevű metrómegállót lezárták, miután az egyik beérkező szerelvényt is megrongálták a zavargások résztvevői. Közölték: a főként fiatalokból álló csoportok a kiérkező rendőrökre is rátámadtak, macskakövekkel és más, az utcán található tárgyakkal dobálták meg őket.

Following France, riots began in Belgium, write local media.



At least 10 people have already been detained in Brussels. pic.twitter.com/EOGDorwMvY