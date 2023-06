A tüntetők felgyújtották Marseille legnagyobb könyvtárát - videó

A Twitteren megjelent egyik videón a lángokban álló könyvtár látható. Marseille legnagyobb nyilvános könyvtára súlyos károkat szenvedett.

Rioters in France burning down the largest public library in the city of Marseille. pic.twitter.com/uPl6n82zFT

Közben a BBC arról számolt be, hogy Párizsban a tüntetők megrohantak egy Nike sportruházati boltot. Ütötték, rúgták a kirakatokat és az ajtót, hogy betörhessenek az üzletbe. Már a harmadik éjszaka folynak az erőszakos tiltakozások szerte Franciaországban.

A zavargások előzménye az volt, hogy Párizs egyik elővárosában, Nanterre-ben, egy közúti ellenőrzés során egy randőr agyonlőtt egy szabálytalankodó fiatal férfit. A motoros rendőr azt állítja, hogy az áldozat autójával el akarta gázolni őt és társát. Azért állították meg, mert nagy sebességgel száguldott a buszsávban és áthajtott a piroson is. Az esetről készült videón azonban nem látni, hogy a fiatal veszélyeztette volna a rendőröket.

Ezért az ügyészség szerint nem volt indokolt a fegyverhasználat, és szándékos emberölés gyanújával vád alá helyezte a motoros rendőrt.

A zavargásokkal kapcsolatban a francia államfő a szülők felelősségére figyelmeztetett. Emmanuel Macron azt követően nyilatkozott, hogy a belügyminisztériumban összehívott egy tárcaközi válságtanácskozást. Azt mondta, "a szülők felelőssége otthon tartani a gyerekeiket, mindannyiunk nyugalma érdekében fontos a szülői felelősség teljes körű gyakorlása. A polgármestereket és a családapákat felelősségre szólítom fel. A köztársaságnak nem dolga helyettesítenie őket."

The President of France, Emmanuel Macron has blamed “Video Games and Bad Parenting” for the Mass Riots that have been ongoing across the Country for over three Nights. pic.twitter.com/AI1pY9IMb6