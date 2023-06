Házi őrizetben lehet az orosz védelmi miniszter

Az egyik független internetes forrás, az OSINTdefender úgy értesült, hogy az orosz biztonsági szolgálat, az FSZB, házi őrizetben tartja a védelmi minisztert. Állítólag vizsgálat folyik ellene vezetői tevékenysége és a katonai alapból történt lopások miatt.

Az általában igen jól értesült portál szerint Moszkvában későbbre ígértek hivatalos bejelentést a védelmi miniszterrel kapcsolatban.

Mint arról az Infostart is beszámolt, korábban az orosz védelmi minisztérium egy videót tett közzé, amelyen az látható, hogy Szergej Sojgu meglátogatja az Ukrajnában harcoló alakulatokat.

A film kísérő szövege szerint a miniszter harctéri parancsnokokkal találkozott és tájékozódott a fronton kialakult helyzetről.

Russian Sources are stating that Russian Minister of Defense, Sergei Shoigu is currently under a form of “House Arrest” by the FSB pending an Investigation into his Leadership within the MoD and the Theft of Military Funding, Sources believe that Major Announcements regarding… pic.twitter.com/LZCt8y7ly3