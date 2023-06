Bendarzsevszkij Anton: a Wagner csoport július elsejétől nem létezik

A magánhadseregek tagjainak is csatlakozniuk kell az orosz hadsereghez, ez a kényszer váltotta ki a Jevgenyij Prigozsin-puccskísérletet Bendarzsevszkij Anton szerint. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója felidézte, hogy a határidő a szerződés aláírására július elseje volt, és Prigozsin nyilvánosan bírálta ezt a kötelezettséget, és következetesen jelezte, hogy ők nem fogják aláírni a szerződést, nem fognak alárendelődni, és a posztszovjet térség szakértője úgy véli, könnyen elképzelhető, hogy ez volt az egyik fő motivációs indok Prigozsin akciójában.

"Elfogyott körülötte a levegő, nem látott más lehetőséget, nem akarta elveszíteni a Wagner csoportot, és és így próbált nyomást gyakorolni személyesen Vlagyimir Putyinra. Az elmúlt hónapok során Jevgenyij Prigozsin folyamatosan emelte a téteket, folyamatosan egyre keményebb nyomást próbált gyakorolni a vezetésre. Tavaly még alig-alig lehetett hallani bírálatokat a részéről, míg januártól kezdve már cenzurázatlanul is kezdett beszélni az orosz katonai vezetésről, bírálta, hogy nem kapnak lőszereket és egyre keményebb hangnemet ütött meg. Könnyen elképzelhető, hogy ez a fajta nyomásgyakorlás most kulminálódott ebben a katonai puccskísérletben" – mondta.

Ugyanakkor Bendarzsevszkij Anton azt is feltételezi, hogy ez nem nem egy őrült kísérlet volt, látszott, hogy előkészített akció, valószínűleg néhány hete tervezhette már Prigozsin, hiszen egészen jól sikerült az elején. "El tudom képzelni, hogy

az akció mögött nemcsak Prigozsin állt, hanem lehet, hogy ígéreteket kapott másoktól is, hogy mellé állnak,

és elképzelhető, hogy a kísérlet bukásához az vezetett, hogy végül nem álltak mellé azok, akik esetlegesen megígérték neki" – mondta.

Pédaként említette az orosz nemzetbiztonsági szolgálatokat, már csak azért is, mert a Wagner csoport az orosz külső hírszerzés berkeiből indult útjára, az volt az eredeti elképzelés, hogy ott, ahol hivatalosan Oroszország nem léphet színre, ezek a szürke zónában működő fegyveres alakulatok fogják képviselni az orosz érdekeket, és ezt az akciót kezdetben a GRO, az orosz külső hírszerzés vezényelte le. Szerinte Prigozsin már csak azért sem magától vágott neki ennek a kalandnak, mert "túlságosan szerencsejátéknak tűnik az akció".

A lázadás feladásához szerint az vezetett, hogy Prigozsin belátta, nem nem sikerült senkit a maga oldalára fordítani, és a visszavonulással van esély, hogy megőrizze az életét. A puccskísérletnek az egyik következménye az, hogy

a Wagner csoport teljes mértékben megszűnik létezni,

Prigozsin elvileg garanciákat kapott, hogy nem bántják és Fehéroroszországba emigrál, a Wagner csoport zsoldosai pedig büntetlenséget kapnak, ugyanakkor nyomatékosították, hogy július elsejéig a szerződést alá kell írni. "Július elsejével biztosan megszűnik a Wagner csoport, és ezek a katonák vagy beállnak a védelmi minisztérium soraiba és mennek vissza a frontra, vagy elhagyják az országot, nem látok nagyon más utat számukra" – mondta Bendarzsevszkij Anton.

A szombati puccskísérlet fontos fejleménye a térség szakértője szerint, hogy jól látható repedések jelentek meg a orosz politikai rendszer bázisán, az ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ez hova fog vezetni. Az biztos, hogy most már a lakosság és a politikai-gazdasági elit számára is nyilvánvalóvá vált, hogy komoly feszültségek vannak a különböző csoportok között. Prigozsinnak, annak ellenére, hogy nem álltak mellé politikai elitek vagy vagy katonai csoportok, jól láthatóan volt komoly támogatottsága a katonák és a lakosság bizonyos rétegei körében. Prigozsin kvázi elitellenes álláspontot képviselt, mindenki ellen szólt, az egyszerű népet védelmezte, és ezek a fronton harcoló katonákat vagy a hozzátartozóik számára nagyon is támogatott gondolatok.

"Könnyen elképzelhető, hogy a most felszínre került repedések tovább bontják az orosz politikai rendszert, ez benne van, de ugyanúgy benne van az is, hogy Vlagyimir Putyinban, aki egyébként eddig is nagyon aggódott a saját biztonsága miatt, Prigozsin "árulása" tovább erősíti ezt a fajta paranoiát. Könnyen elképzelhető, hogy a repedésekből Putyin azt a következtetést vonja le, hogy még inkább be kell keményíteni, komoly tisztogatás kell végezni a politikai elitek körében" – vélekedett Bendarzsevszkij Anton.