Karambolozott a pánikba esett ukrán harckocsizó - videó

A portfolio.hu is kiszúrta azt a videót, amelyet egy drón készített a furcsa balesetről. Az ukrán tank vezetője megpróbál kitérni egy rátámadó orosz drón elöl, de manőver igencsak rosszul végződik.

Miközben a pánikba esett harckocsizó teljes gázzal tolat, nem veszi észre a mögötte lévő amerikai gyártmányú Maxx Pro MRAP páncélautót. Előbb csak megtolja, majd kövérgázzal maga alá is gyűri a járművet. A drón támadását azonban így sem tudja elkerülni, így az oroszok egy csapással két ukrán járművet tehettek tönkre.

Hasonló balesetek már mindkét hadban álló félnél előfordultak. Több videó is kering az interneten, amelyeken az látható, amint a támadás alatt álló orosz járművek vezetői egymásnak hajtanak miközben fejveszetten próbálnak menekülni.

Legutóbb pedig az ukránoknak sikerült hasonló manővert végrehajtani, akkor egy német gyártmányú Leopard 2-essel hajtottak neki egy amerikai M2 Bradley lövészpáncélosnak.

Footage has been released by Ukrainian Soldiers which shows a New Angle of previously seen Russian Drone Footage from the “Velyka Novosilka” Frontline, which showed a Ukrainian T-72B3 Tank appearing to “Panic” while attempting to not be Struck by “Lancet” Attack Drones resulting… pic.twitter.com/MHqqqneHoe