Ez az az ukránok új csodafegyvere, az egykerekű harciroller - videó

A Tik-Tokra töltötte fel valaki azt a videót, amin egy távcsöves puskával felfegyverzett ukrán katona tart bemutatót. De nem is akármilyet, mert ezzel a mutatványával akár még a cirkuszban is felléphetne.

Egy elektromos Segway-en állva száguld, aztán hirtelen hasra vágja magát és tüzel az ellenségre. Majd ismét felpattan az elektromos egykerekűre és azon egyensúlyozva vált tüzelőállást.

Boszorkányos gyorsasággal mozog és legkülönfélébb testhelyzetekből lő a fegyverével. Még arra is ügyel, hogy a járművét megfelelően álcázza, ezért egy terepmintás huzattal burkolta be az egykerekűt.

Incredible. Ukrainians continue to innovate in the art of war because the entire nation's survival is at stake. pic.twitter.com/1OVtH17K1g