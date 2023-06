Komoly gondban az ukrán hadsereg - áll a brit elemzésben

Az ISW a Twitteren is megosztott térképes elemzésében azt írja, hogy az ukrán erők június 18-án folytatták az ellentámadásaikat négy körzetben, de csak korlátozott sikereket értek el. Legalábbis a felvételek elemzése ezt mutatja.

Éppen ezért valószínűleg az ukrán hadvezetés most kénytelen lesz átgondolni a terveket és leállíthatja a támadó hadmozdulatokat.

NEW: Ukrainian forces continued #counteroffensive actions in at least four sectors on June 18 and made limited territorial gains. Geolocated footage suggests UKR forces made limited advances south of #Kreminna in #Luhansk & in western #Zaporizhia Oblast. https://t.co/ivyddxYgzd pic.twitter.com/HIb11mlzft

A hadi helyzetre jellemző, hogy egy falu elestét az oroszok is elismerték. Vlagyimir Rogov, a Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja a Telegramon azt írta, hogy az ellenség "hullámszerű" ellentámadásai hatalmas veszteségek árán, de eredménnyel jártak.

A jelentős ukrán veszteségekről az Infostart is írt. Resperger István ezredes, egyetemi tanár pedig az InfoRádióban ennek kapcsán arról beszélt, hogy "az oroszok túloznak, legalább ötszörös veszteséget mondanak, illetve az ukránok is ugyanezt alkalmazzák".

Az ISW jelentéséből a Telex az észt védelmi erők hírszerzési központjának ezredese, Margo Grosberg június 16-i értékelését emelte ki, amely szerint „a következő hét napban nem fogunk ukrán offenzívát látni”. Ehhez hasonlóan a Wall Street Journal június 17-én arról számolt be, hogy az ukrán erők „az elmúlt napokban többnyire szüneteltették előrenyomulásukat”, mivel a kijevi parancsnokság felülvizsgálja a taktikát.

Az biztos, hogy a Twitteren számtalan felvételt látni kilőtt nyugati harckocsikról.

The Russian Ministry of Defense has announced that Members of the “VOSTOK” Battalion were able to Capture a number of Leopard 2A6 Tanks and M2A2 Bradley IFVs after they were Abandoned by Ukrainian Forces during their Offensive in the Zaporizhzhia Region; so far the Russia MoD has… pic.twitter.com/mxfgbBJCZj