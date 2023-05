Súlyos légitámadás érte hajnalban Kijevet - videó

Hosszabb idő óta a legsúlyosabb légicsapás sorozat érte Kijevet. Mint arról a Reuters hírügynökség beszámolt, ebben a hónapban ez már a nyolcadik ilyen jellegű támadás volt az ukrán főváros ellen.

Szerhij Popko, Kijev város katonai közigazgatásának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a hajnali légicsapás különösen intenzív volt, rövid idő alatt rengeteg rakétát lőttek ki az oroszok. Arról is beszámolt, hogy az ukrán légvédelem rendkívül aktív volt és a legtöbb támadó rakétát, illetve drónt sikerült lelőni.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy a lehulló törmelék több autót is felgyújtott, és megrongált egy épületet a főváros nyugati részén, a Szolomjanszkij kerületben. Három ember megsérült.

Klicsko elmondta, hogy Boriszpiltől délre a légvédelmi rendszerek visszaverték a dróntámadást. A Kijevtől délkeletre fekvő Boriszpil az ukrán főváros legfontosabb polgári repülőterének ad otthont.

Hivatalosan azt közölték, hogy más körzetekben a károk nem voltak jelentősek, és áldozatokról sem érkezett egyelőre jelentés.

Massive number of outgoing Ukrainian SAMs during tonight’s Russian air raid on Kyiv. pic.twitter.com/G0sahlmTZo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2023