Wallace a londoni alsóház képviselőinek adott tájékoztatásában elmondta: Rishi Sunak miniszterelnökkel egyetértésben a brit védelmi tárca úgy döntött, hogy Storm Shadow típusú rakétákat szállít Ukrajnának.

A gyártó által szolgáltatott adatok szerint e fegyvertípus hatótávolsága 250 kilométer.

A miniszter ismertetése szerint a rakéta kizárólag hagyományos töltetek szállítására alkalmas, nagy hatótávolságú precíziós eszköz, amely kiegészíti az Ukrajnának már korábban átadott hasonló fegyverek, köztük a Himars és a Harpoon rakéták nyújtotta védelmi képességeket.

UK-France #stormshadow missiles now delivered to Zelensky in Ukraine to attack deep within nuclear-armed Russia were used to attack Iraq, Libya & Syria in an attempt to induce civil society failure. pic.twitter.com/dJceWNl4rY — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 11, 2023