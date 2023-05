Hatalmas robbanás rázta meg Milánó belvárosát – videó, képek

A robbanás a Porta Romana környékén történt, miután kigyulladt egy oxigénpalackokat szállító teherautó. A jármű vezetője azt nyilatkozta: észrevette, hogy valami ég a motortérben, ezért megállt, de már nem tudta megakadályozni a bajt. A robbanásban ő is könnyebben megsérült, és a közeli kórházba vitték.

Az egyik tűzoltó a Corriere della Sera című újsággal azt közölte, hogy még nem tudják pontosan, mi okozhatta a tüzet. Mint mondta: a palackokból kiszabaduló oxigén gyorsan hatalmasra gerjesztette a lángokat. Az oxigént egyébként egy közeli kórházba vitték volna.

⚡️#BREAKING An explosion thundered in the center of Milan, cars are burning, a column of smoke rises above the houses.



Evacuation is underway from neighboring houses and a nearby school. pic.twitter.com/3Ej49grEzx — War Monitor (@WarMonitors) May 11, 2023