Csehország légvédelmi rendszereket ad át Ukrajnának

Az újabb fegyverszállítást Petr Pavel cseh államfő jelentette be a közszolgálati Radiozurnál hírrádiónak adott interjúban.

"Eljött az ideje azon is elgondolkodni, hogy Csehország ne ajándékozzon-e L-159 típusú cseh gyártmányú vadászgépeket is Ukrajnának" - jegyezte meg Petr Pavel. Emlékeztetett: Csehország többek között már eddig is mintegy száz tankot és nagyjából ugyanennyi más harcjárművet szállított Ukrajnába.

A 2K12 Kub (2К12 Куб) közepes hatótávolságú csapatlégvédelmi rakéta rendszert az 1960-as években fejlesztettek ki a Szovjetunióban. A félaktív rádiólokátoros önirányítású rakétát lánctalpas, terepjáró, légi úton is szállítható alvázra telepítették, ütegenként egy 1SZ91 felderítő lokátora GM–578 típusú alvázon van. Indítóállványa a 2P25M néven a GM–568 típusú alvázra került kialakításra. A 3M9 típusú rakéta szilárd hajtóanyagú, kétfokozatú fegyver, melynek második fokozata, az utazófokozat, egy utánégetős rakétahajtómű. Csehország az idők során némileg modernizálta a Kub rendszert, ami főleg az elektornika fejlesztését jelentette.

A 2K12 Kub légvédelmi rakétarendszer jelenleg még a Magyar Honvédségnél is hadrendben áll. De az idén kezdődik meg leváltása a világ egyik legkorszerűbb, közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerével, a norvég-amerikai fejlesztésű NASAMS-el. Ezek a fegyerek védik egyebek között az amerikai főváros, Washington légterét is.

Nyitókép: Forrás: Twitter/NEXTA