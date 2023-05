Felrobbantottak egy autópályahidat Németországban - videó

Igen látványos videón mutatták, hogyan semmisítenek meg egy autópályahidat a Rahmede-völgyben. A viaduktot már 2021 óta nem használják, annyira rossz állapotban volt.

A 453 méter hosszú hidat vasárnap kezdték el bontani. Felrobbantásához 150 kilogramm robbanóanyagot használtak. A híd maradványait június 10-ig szállítják el.

VIDEO: In western Germany, several dozen onlookers witness the demolition with explosives of the A45 Rahmedetal motorway bridge, closed to traffic since December 2021 due to cracks and damage. pic.twitter.com/Q2n43QaRbQ — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2023