Észtországban súlyos büntetés jár az orosz propaganda terjesztéséért

Egy orosz nyelvű tévéműsorban nyilatkozott erről az észt rendőrség egyik vezetője. Mint mondta: május 5-től kezdődően szigorúan büntetik az Oroszországot támogató megnyilvánulásokat.

Tilos az orosz és a volt szovjet zászló kitűzése, valamint a "különleges katonai műveletre" utaló "Z" és "V" jelzések használata. A büntetés mindezekért nagyon szigorú.

Fans who support the Russian ideology in the war against Ukraine will be fined in Estonia from May 5 to 9. $1,200 euros for the flags of Russia and the USSR, as well as symbols with the signs Z and V, will also be issued a fine. pic.twitter.com/Bep80GwsXv — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 6, 2023