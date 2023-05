MI: stratégiai hibát követ el a Pentagon egy veterán tengerészgyalogos szerint

Seth Moulton szerint az Egyesült Államoknak más katonai hatalmakkal együtt kell kidolgoznia a szabályokat arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet bevetni a katonai erőknél, mielőtt sokkal fejlettebbé válik a technológia – számolt be róla a Fox News, amit a Hirado.hu szemlézett.

„Amikor eljutunk arra a pontra, hogy hadászati robotok lesznek, az komoly problémát fog jelenteni számunkra, ha nincsenek kialakított nemzetközi normák a használatukra vonatkozóan” – vélekedett Moulton.

Szerinte

„az olyan ellenfelek, mint Kína és Oroszország, előnyt fognak élvezni abban, hogy a robotjaikat pusztítóbbá tegyék, mert kevésbé lesznek korlátozva.”

A veterán tengerészgyalogos annál is inkább szükségesnek látja a fegyverzet-ellenőrzés új generációját, mert „az Egyesült Államok már most is le van maradva, miután nem kezdte meg egy ilyen fajta nemzetközi megállapodás megkötését”, amit stratégiai hibának tart.

A képviselő szerint, bár a történelem megmutatta, az országok a nemzetközi megállapodások ellenére kihasználják a kiskapukat, mégis jobb, ha van egyezmény.

Moulton megjegyzései tükrözik azt az egyre növekvő aggodalmat, hogy különösen Kína nagyobb valószínűséggel fogja katonai célokra is alkalmazni a mesterséges intelligenciát, és nem

ugyanaz az etika fogja irányítani, mint a nyugati országokat.

Az Egyesült Államokban például a Pentagon tisztviselői azt mondták, hogy a mesterséges intelligenciát arra szeretnék használni, hogy segítsen átnézni az adathalmazokat, illetve hogy segítsék a katonai parancsnokokat a jobb döntések meghozatalában, viszont nem érdekeltek egy olyan rendszer felállításában, amelyben az MI önállóan hozna katonai döntéseket.

Moulton azt mondta, szerinte ez Amerika véleménye az MI-ről, de kétségei vannak más nemzetekkel kapcsolatban.

