Több kérdést vet fel a moszkvai dróntámadás legutóbbi videója, mint amennyit megválaszol

Szerdai moszkvai közlés szerint kedd éjjel Ukrajna dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök meggyilkolása céljából, de a két drónt az orosz védelem semlegesítette. A Kreml "kitervelt terrortámadásnak" és "Oroszország elnökének meggyilkolására tett kísérletnek" nevezte a történteket. Kijevi illetékesek és később Volodimir Zelenszkij Helsinkiben tárgyaló ukrán elnök is közölte, Ukrajna semmit sem tud az incidensről. Zelenszkij az orosz válasz (tetszőleges helyen és időben indított válaszcsapás) alapján egyenesen azt vélelmezte, hogy Moszkva nagyszabású "terrortámadásra" készül Ukrajna ellen a következő napokban.

A két drón repüléséről először homályos videók kezdtek terjedni a közösségi oldalakon. Aztán érkezett egy újabb, amely további kérdéseket vet fel. Az Anton Gerascsenko ukrán belügyminiszteri tanácsadó által is megosztott felvételen az látszik, hogy vélhetően tűzoltók másznak fel a Kreml egyik kupolájára, miközben az egyik drón még csak ekkor érkezik, majd a kupola közelében, a képeken a zászló hátterében felrobban. A kommentelők felvetik kérdésként, hogy mit csináltak ott a tűzoltók a drón érkezése előtt, hogyan kerülhetett oda egyáltalán egy ilyen légi eszköz, illetve mitől "pukkant el".

Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023