Megtámadták Szevasztopolt

A támadásról az orosz hírügynökségek is beszámoltak. Az orosz fekete-tengeri flotta volt a célpont.

A felvételek szerint komoly robbanás is történt. Eközben a TASSZ orosz hírügynökség a helyi orosz kormányzót idézi, aki mazt nyilatkozta: "a flotta visszaverte a felszínen támadó drónokat". De azt is elismerte, hogy még mindig készenlétben vannak a fegyveres erők.

Az oroszok azt állatják, hogy az egyik támadó drón "magától" robbant fel, de károkat nem okozott. A másikat pedig lelőtték.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the "fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert" - TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy — Faytuks News Δ (@Faytuks) April 24, 2023