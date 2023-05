Ismét felrobbantottak egy vonatot Oroszországban a partizánok

Alekszandr Bogomaz közölte, hogy "ismeretlen robbanószerkezet" lépett működésbe, aminek következtében a mozdony és a hetven tehervagon közül húsz kisiklott, de áldozatok nem voltak, és tűz sem keletkezett.

Az orosz állami vasúttársaság (RZSD) korábban arról tájékoztatott, hogy a Sznyezseckaja-Belije Berega vonalon "illetéktelen beavatkozás" következtében kisiklott egy tehervonat mozdonya és mintegy húsz vagon. A forgalmat az érintett szakaszon leállították.

A NEXTA ukrán hírügynökség azt írja, hogy 3 robbanás történt és több vagon kisiklott.

In the Bryansk region in Russia, another wagon derailment, reportedly after an IED attached to the tracks exploded. pic.twitter.com/MPQtAzfFef — NOËL ?? ?? (@NOELreports) May 2, 2023