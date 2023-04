Vélhetően dróntámadás következtében kigyulladt egy üzemanyagtartály az Oroszország által annektált Szevasztopolban, folyamatosan zajlik a lángok megfékezése – közölte a Krím félsziget déli részén fekvő kikötőváros orosz kormányzója szombaton a Telegramon.

„A tűzoltók és más operatív hatóságok kézben tartják a helyzetet. Mivel nagy mennyiségű üzemanyagról van szó, időbe telik, mire megküzdenek a tűzzel” – írta Mihail Razvozsajev.

A kormányzó közlése szerint a lángok ezer négyzetméteres területen terjedtek el, a tűzben senki nem sérült meg.

According to Officials from the Russian Ministry of Emergency Situations, a Fire Train as well as multiple Firefighting Boats and Aircraft are currently enroute towards Sevastopol. pic.twitter.com/TERBce8lQv — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023

Közben a Twitteren már arról mutatnak képeket, hogy sikerült elfojtani a nyílt lángokat és beszámolnak a tűzoltóvonat érkezéséről is.

The Fire at the Oil Terminal in the City of Sevastopol has reportedly been brought under control by Fire Brigades and a Fire Train utilizing Firefighting Foam specially for Oil Fires; from Footage and Photos of the Site there are No more Open Flames that can be seen. pic.twitter.com/HnHxoFaWXw — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023

Közben ukrán barát oldalakon félelmetes felvételek jelennek meg a tűzről.

Drone attacks are reported on an oil reserve in occupied #Sevastopol. pic.twitter.com/7zkdIzy0T9 — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

Anton Jurijovics Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója, azt írta, hogy valóban dróntámadás történt.

Another video of a burning oil depot in Sevastopol, attacked by a drone this morning.



No one was injured, there are no civilian objects near the fire - Sevastopol "governor". pic.twitter.com/ij2fPqOTz7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2023

