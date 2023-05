Emiatt az erős mondata miatt válhatott meg Tucker Carlsontól a Fox News

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a hírcsatorna azután vált meg emblematikus alakjától – teljesen váratlanul –, hogy a médiavállalat beleegyezett, hogy egy jogi eljárás lezárása fejében 787,5 millió dollárt fizet az őt perlő vállalkozásnak. A Dominion Voting Systems – választási rendszereket gyártó cég – 1,6 milliárd dollárra perelte rágalmazás miatt a Fox Newst, amiért a 2020-as elnökválasztást követően a médium több műsorában megkérdőjelezték a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

A The New York Times most arról ír, hogy a Carlson elbocsátásához vezető események láncolatát egy olyan privát szöveges üzenet indította el, amit a Capitolium 2021-es ostroma utáni napon küldött a műsora egyik producerének. Az üzenetben Carlson felidézett egy utcai verekedésről készült videót, amit nem sokkal korábban látott. Ezen három „trumpista huligán ver agyba-főbe egy antifa csávót”. Ami azért zaklatja fel a műsorvezetőt, mert a három támadó is fehér, mint ő, márpedig szerinte

„fehér ember nem így harcol”

– idézi a lap beszámolóját a 444.hu.

Az amerikai napilap forrásai szerint a Fox igazgatósági tagjai egy nappal azelőtt olvasták először a peranyaghoz csatolt szöveges üzenetet, hogy elkezdődött volna a Dominion ellenük indított pere, és megrémültek annak a lehetőségétől, hogy Carlsonnak eskü alatt kell tanúskodnia, és napvilágra kerül ez, illetve számos további hasonló üzenete.

A teljes szöveg így hangzott:

„Pár hete láttam egy videót egy utcai verekedésről Washingtonban. Egy csapat trumpista csávó körbevett egy antifa fickót és elkezdte a sz**t is kiverni belőle. Legalább hárman voltak egy ellen. Így elkapni valakit nyilván szégyenletes. Fehér ember nem így harcol. Hirtelen mégis azt éreztem, hogy a csőcseléknek szurkolok a csávó ellen, remélve, hogy erősebben megütik, hogy megölik. Szerettem volna, ha kárt okoznak a fickónak. Éreztem az ízét. Aztán valahol az agyam mélyén megszólalt egy vészcsengő: ez nem jó. Olyanná válok, amilyen nem szeretnék lenni. Az antifa szörnyeteg közben emberi lény. Akármennyire megvetem, amit mond és tesz, akármennyire biztos is vagyok abban, hogy személyesen utálnám, ha találkoznánk, nem szabad örülnöm annak, hogy szenved. Zavarnia kellene. Észben kell tartanom, hogy valaki biztosan szereti ezt a csávót, és összeomlana, ha megölnék. Ha nem érdekel ez a része, ha az embereket a politikai véleményükre redukálom, mitől lennék jobb nála?”

A NYT-nak név nélkül nyilatkozó források szerint más belső problémák mellett ez a verekedős szöveg konkrétan hozzájárult ahhoz, hogy a Fox tulajdonosai végül úgy döntöttek, Carlson több kárt okoz, mint hasznot, így népszerűsége ellenére megváltak tőle.

Nyitókép: Kummer János/Getty Images