Sűrű fekete füst Moszkva felett

Kigyulladt egy többszintes lakóház Moszkva belvárosában. A lángok a Poklonnaja utcában, - amely a Kutuzov sugárút közelében van -, csaptak fel. A Twitteren már több videó is terjed erről.

The center of Moscow is on fire. Kutuzovsky Avenue.

Let it burn.

ان شاء الله pic.twitter.com/E91paXjggr — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) April 27, 2023