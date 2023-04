Döbbentes videó készült Iránban egy hidegvérű gyilkosságról

A merénylő biztonsági őrnek adta ki magát és egy bankban végzett Abbasz Ali Soleimani Esbukolai ajatollahhal. A síita vallási vezető egy bankban várakozott, az Irán északi részén található, Babolsar városában.

A gyilkos komótosan odasétált a főpaphoz és egy hangtompítós géppisztollyal agyonlőtte. A felvételt a bank egyik biztonsági kamerája készítette.

CCTV footage of assassination of former religious leader of #Iran Ayatollah Soleimani.

Soleimani was a member of the shura, a group of 88 scholars, which appoints Iran's supreme leader. The shooter was allegedly a bank security guard. pic.twitter.com/ui1amsCqYU — Eagle Eye PSF (@zarrar_11PSF) April 27, 2023