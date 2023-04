Újabb, friss részletek a duisburgi merényletről

A kedd esti első tudósítások még arról szóltak, hogy két ismeretlen válogatás nélkül támadt rá a belvárosi edzőterem látogatóira. A merénylet következtében legkevesebb négyen súlyosan megsebesültek. A nyomozás nagy erővel folyik, azt az az esseni rendőrkapitányság irányítja.

A Bild szerint száznál is több rendőrt, köztük terrorelhárítókat is mozgósítottak és helikoptereket is bevetettek.

A helyzet a duisburgi államügyészség szerda délelőtt közlése szerint továbbra is áttekinthetetlen.

Az RND hírszolgálat szerint a rendőrség ugyanakkor módosította az előző esti közlést. Eszerint a hatóságok egy, mégpedig férfi elkövetőre gyanakszanak. Közölték azt is, hogy a sebesültek közül nem kettő, hanem egy személy van életveszélyben. A merénylet feltételezett indítékairól egyelőre semmit nem közöltek, a gyanú szerint ugyanakkor "célzott támadás" történt.

A rendőrség a délelőtt folyamán szemtanúkra hivatkozva közzétett egy személyleírást az feltételezett merénylőről. Eszerint az állítólagos merénylő 30 év körüli, és a leírások szerint "déli kinézetű". Körülbelül 1,80 méter magas, normális termetű és hosszú fekete szakállt visel. A rendőrség egyidejűleg kérte a lakosság közreműködését.

Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere a dpa hírügynökségnek megerősített hogy a duisburgi rendőrség célzott támadásból indul ki.

A gyanú szerint nem ámokfutó által elkövetett merényletről van szó

– tette hozzá. Mindezt megerősítette tudósításában a Die Welt is. Utalt arra, hogy az egyik áldozat életveszélyben van, állapota források szerint rendkívül válságos.

A rendőrségre hivatkozva az újság ugyancsak utalt arra, hogy feltételezhetően célzott támadás történt. Eszerint az áldozatok egyikét a merénylő célzottan támadta meg, két további áldozat pedig a támadó menekülése közben sebesült meg.

Az esseni államügyészség szóvivője szerint a merényletet a tettes késsel vagy más vágófegyverrel követte el.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Christoph Reichwein