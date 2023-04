Rekord született a fekvőtámaszozásból: egy óra alatt 3206-ot nyomott le egy ausztrál

Az ausztrál Lucas Helmke 2022 novemberében egy óra alatt 3206 fekvőtámaszt nyomott le, igaz, közben belefért neki pár szabálytalan karhajlítás-nyújtás is – írja a Telex.hu.

Lucas Helmke percenként 53 fekvőtámaszt teljesített, nagyjából másodpercenként egyet. A szabályos fekvőtámasz kivitelezése kérdéses, ám a rekorddöntéshez szükséges definíció szerint a karjának könyökben legalább 90 fokban meg kellett hajolni, miközben leereszti magát. Előírás emellett a nyújtott térd- és egyenes deréktartás.

A 33 éves ausztrálnak ez nem is jött össze mindig, a rekordkísérlet végén 34 darab fekvőt levontak tőle szabálytalan végrehajtás miatt.

