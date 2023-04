Jöhet a legális kannabisz Németországban

A korábbi drogtörvények megbuktak, ezért van szükség változásra Karl Lauterbach egészségügyi miniszter szerint az országban. A benyújtott javaslat kis mennyiségű kannabisz birtoklását dekriminalizálja - írja a Euronews.

A törvény finomítását azután végezték el, hogy Németország tárgyalásokat folytatott az Európai Tanáccsal. A miniszter már korábban is jelezte, hogy csak akkor vezetik be az előző, nagyon laza szabályokat tartalmazó változatot, ha annak az EU is zöld utat ad.

A koncepció ugyanakkor maradt a régi, fogalmazott a miniszter egy sajtótájékoztatón:

a fiatalok védelme, a feketepiac felszámolása és a fogyasztók egészségének megőrzése.

A kannabiszt nonprofit szervezetek tagjai termeszthetnék szigorú hatósági ellenőrzés alatt: fejenként három tő növényt és 25 gramm szárított kannabiszt engedélyeznének számukra. Cem Özdemir agrárminiszter szerint még ebben a hónapban elkészítik a törvénytervezetet, a kannabiszfogyasztás pedig még 2023-ban legálissá válhat.

A tervet a parlament alsóházának kell megszavaznia, felsőházi jóváhagyásra ugyanakkor nincs szükség. A 16 tartományi kormányt képviselő felsőházban sokan az ország jobbközép ellenzéki blokkját képviselik, amely ellenezte a kannabisztörvény liberalizálását.

A terveket szerdán ellenzéki politikusok bírálták Olaf Scholz kancellár szocialistákból, zöldekből és liberálisokból álló kormánykoalíciójával együtt.

"A kábítószer-legalizáció egyszerűen rossz megközelítés" - tweetelte Markus Söder bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) ottani pártjának vezetője. Martin Huber, a CSU főtitkára hozzátette, hogy a kormány terve "különösen a gyerekeket és a fiatalokat veszélyeztetné", és hozzátette, hogy nem szabadna legalizálni.

Özdemir eközben azzal érvelt, hogy a kormány új javaslata "koherens és pragmatikus".

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán