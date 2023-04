Londonból más okot látnak a győzelem napi parádék lemondása mögött

A háború miatt az ukrán határhoz közeli orosz városok egy részének vezetői vonakodnak megtartani a szokásos győzelem napi díszszemlét, ellenben más, a határtól távolabb fekvő városokban megtartják a parádét.

A brit védelmi minisztérium legújabb közleményében azt írta, hogy a döntéseket hivatalosan biztonsági okokkal indokolták, ám Londoni vélemény szerint a lemondásoknak valójában más oka lehet.

Moszkva az Ukrajna elleni hadjáratot a németekkel vívott Nagy Honvédő háborúhoz próbálja hasonlítani. Csakhogy egyre több orosz számára válik egyértelművé, hogy a hadműveleteket rosszul irányítják és az egész kezd kudarcba fulladni, miközben egyre nő az elesett katonák száma.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2023.



