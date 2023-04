Sorra mondják le a május 9-ei győzelmi parádékat az oroszok

A május 9-ei győzelmi felvonulást „biztonsági okokból” nem tartják meg Kurszkban - írja a Nexta ukrán hírügynökség.

Korábban azt is bejelentették, hogy az ukrán határhoz közeli Belgorodban sem lesz felvonulás.

The Victory parade on May 9 will not be held in #Kursk for "security reasons".



Earlier, the parade on May 9 was canceled in #Belgorod.