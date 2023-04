Kis-Benedek József: nem csoda, hogy magyar információk is vannak a kiszivárogtatott iratok között

Kis-Benedek József meglepőnek nevezte, hogy a Snowden-ügy után beígért szigorítások elégtelennek bizonyultak. Szerinte ez főleg most nagyon kínos, amikor háború folyik, és az USA viszonya több országgal is feszültté vált. A szakértő különösen kényesnek tartja, hogy még Washington szövetségeseiről is kiszivárogtak bizalmas információk.

Ugyanakkor az MTA doktora elhamarkodottnak tartja a véleményalkotást, mivel jelenleg még folyik a kármentés. Felmérik, hogy milyen információk szivároghattak ki és megvizsgálják, miként lehetne megakadályozni újabbak napvilágra kerülését. Ezzel párhuzamosan természetesen igyekeznek felderíteni a tettes, vagy tettesek kilétét is, ami valószínűleg nem lesz olyan nehéz, mivel

a minősített iratok továbbításának mindig nyoma van

– közölte Kis-Benedek József.

A kiszivárogtatók utáni nyomozást és a károk felmérését az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség, a National Security Agency (NSA) végzi. Ez az USA legnagyobb hírszerzőszolgálata, amely nemcsak létszámában, hanem költségvetésében és technikai eszközeiben is magasan felülmúlja a többi ország hasonló szolgálatát. Munkáját az Öt Szem (Five Eyes - FVEY) hírszerzési szövetség is segíti, amely az USA-ból, Kanadából, Nagy-Britanniából, Új-Zélandból és Ausztráliából áll. Segítségével pontosan ki lehet "metszeni azt a pontot", ahonnan az információk kiszivárogtak – nyilatkozott Kis-Benedek József.

Arról is beszélt, hogy

a nyilvánosságra került dokumentumok közül talán az ukrán katonai tervek elemei lehetnek a legkínosabbak.

Azért csak elemek, mert a teljes haditerv létezését hivatalosan eddig tagadták – tette hozzá a szakértő.

Nyilván meg fogják változtatni azokat az anyagokat, amelyek a Pentagonból kerültek ki – folytatta a biztonságpolitikai szakértő. Persze csak azokat, amelyek valódiak, mert minden bizonnyal sok téves információ is keveredett az igaziak közé. Ha esetleg mégis kiszivárgott volna a teljes ukrán haditerv, akkor ahelyett azonnal másikat készítenének. Bár úgy tudni, hogy csupán kisebb jelentőségű információk kerültek ki, amelyek jórészt Ukrajna támogatására vonatkoztak.

Ugyanakkor még az ilyen látszólag jelentéktelennek tűnő információk között is akadhat nagyon fontos. Például az, hogy állítólag a szerbek nemrég fegyverek átadásával segítették az ukránokat. Ha ez igaz – vélekedett Kis-Benedek József –, akkor az homlok egyenest ellenkezik az eddig hangoztatott belgrádi politikával.

A biztonságpolitikai szakértő szerint nem véletlenül szólította fel az Egyesült Államok az állampolgárait, hogy haladéktalanul hagyják el Oroszországot.

Kis-Benedek József elfogadottnak nevezte, hogy időnként a szövetségesek is kémkednek egymás ellen, mivel mindenkinek szüksége van információkra. Márpedig a szövetségesek között is előfordulhatnak olyan adatok, amelyek a másik ország számára különösen fontosak lehetnek.

"Nem csoda, hogy Magyarországgal kapcsolatos információk is szerepelnek a kiszivárogtatott anyagok között.

Hiszen a magyar kormány politikájában van néhány olyan elem, amire az amerikaiak azt mondják, na ezt talán mégsem kellene. Ilyen esetekben különösen fontos a másik fél fokozott megfigyelése és az információk gyűjtése" – mondta Kis-Benedek József.

