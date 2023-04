Leszólta a NATO-fegyvert az orosz youtuber, súlyos árat fizetett miatta

Az egy darab sz.r - mondja egy videón Alekszej Szmirnov, azután, hogy lő egy svéd AT4-es rakétavetővel. A fegyver iszonyatosa arcon veri, olyannyira, hogy a földre kerül.

A szakemberek szerint azonban nem történt semmi különös, csak rosszul fogta. Pontosabban nagyképűen nem használta a rakétavető fogantyúját, amely elengedhetetlen. Így a fegyver visszarúgott.

A Russian YouTuber has been mocked on social media after sharing a video of himself attempting to fire a Swedish AT4 rocket launcher.

In the clip, Alexey Smirnov appears to miss the handle, and ended up being struck down by the misfired blast. He said weapon is a "piece of s***" pic.twitter.com/nDbNQQQrL8 — ???????? (@djpatterg71) April 10, 2023