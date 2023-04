A törököknek már van egy támadóhajójuk - videó

Erdogan a török metropolisz Tuzla nevű körzetének hajógyárában hangsúlyozta: "ez a hajónk rendelkezik azokkal a jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy katonai és humanitárius műveleteket hajtsunk végre a világ minden sarkában, amikor szükséges".

A hadihajó, amelyet 2016 áprilisában kezdtek építeni, 231 méter hosszú, 32 méter széles és 58 méter magas, fedélzetén pedig mintegy 1200 katona teljesít majd szolgálatot.

A TCG Anadolu főként drónok, valamint helikopterek le- és felszállására alkalmas, de kisebb repülőgépek fogadására is képes. Ezen felül több tucat harckocsi, illetve páncélozott harcjármű szállítható vele.

??Today, Türkiye will put into service a unique landing ship with combat drones



The deck of the TCG Anadolu (L-400) can accommodate 10 helicopters and 11 attack drones. Hangar capacity - 19 helicopters and 30 UAVs.



The ship is designed for long-distance navigation, combat…