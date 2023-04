Kiderült, hol a legjobb nyugdíjasnak lenni – itt a lista

A nyugdíjasok helyzetét a világ különböző országaiban a Wise friss kutatása. Eszerint a dán, a holland és a finn nyugdíjasok járnak a legjobban a világon. A TOP20-as listán 16 ország Európában van, kettő pedig Magyarország tőszomszédságában – írja a Pénzcentrum.

A listavezető dánoknál az egészségügyi rendszer kifogástalan, a boldogságrangsorban is élen járnak és az életminőségre sem lehet panasz. A megélhetőségi költségek viszonylag magasak, de minden mutatót összevetve még mindig itt a legjobb a nyugdíjasok dolga a világon. Hollandiában igen hasonló a helyzet, a világ egyik legjobb egészségügyi rendszerével rendelkeznek. A finnek pedig a legboldogabb nemzet a világon, országuk egyben az egyik legbiztonságosabb is, és nagy hangsúlyt fektetnek az életminőségre és az egészségügyre is.

A megélhetési költségek szempontjából a nyugdíjasnak Thaiföldön a legjobb a dolga,

viszont a TOP5-ben a másik négy helyezett európai ország: Portugália, Litvánia, Horvátország, és Csehország. Az alacsony megélhetési költségek nem feltétlen jelentik a magasabb életminőséget. Az olyan országokban, ahol a megélhetési költségek a legmagasabbak, mint például Svájc, Norvégia vagy Izland, a boldogságindex is magas.

A 2022-es Natixis Global Survey of Financial Professionals kutatásában 44 országot vizsgáltak 18 indikátor alapján, amellyel mérték az országok teljesítményét. Az egyes mutatók összesítéséből született a Global Retirement Index (GRI), azaz nyugdíjindex, mely megmutatja, milyen a nyugdíjasok helyzete az adott országban. A friss elemzésben felállított rangsor alapján Norvégiában, Svájcban, Izlandon, Írországban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Luxemburgban, Hollandiában, Dániában és Csehországban a legjobb a nyugdíjasok helyzete jelenleg.

Az összesített nyugdíjindex (GRI) alapján a 32. helyen áll Magyarország a 44 ország közül, az egészségindex alapján a 38., a pénzügyekben a 42. Az életminőség-index a 37. helyre volt elegendő, az anyagi jólétüket tekintve pedig 13. helynek örülhetnek a magyar nyugdíjasok.

