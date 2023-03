Pistorius 13 év börtönbüntetést kapott a bűncselekményért, melynek felét már letöltötte: a férfi meghallgatását egy pretoriai börtönben tartják. "A testületnek meg kell állapítania, hogy a szabadságvesztés célja teljesült-e" - mondta Singabakho Nxumalo, a büntetés-végrehajtási minisztérium szóvivője a The Guardian cikke szerint.

Pistorius 2013 februárjában komoly védelemmel ellátott pretoriai házukban lőtte le barátnőjét a fürdőszobaajtón keresztül. A sportolót, aki parasportolóként olimpiai versenyen is indult 2012-ben Londonban: egyéniben nem jutott döntőbe, a 4-szer 400 méteres váltófutásban azonban nyolcadik lett a dél-afrikai csapattal. Az olimpia záróünnepségén őt választották ki arra, hogy országa zászlaját vigye.

Nagy vihart kavart pere

A férfit a vádak szerint féltékenység motiválta és szándékosan végzett ügyvéd végzettségű, 29 éves modell barátnőjével. Ezt a tárgyalás alatt a férfi tagadta, többször könnyekben tört ki. Állítása szerint nagyon szerette Steenkampot és épp őt akarta megvédeni akkor, amikor az ajtó mögötti személyt, akit behatolónak vélt, lelőtte. A bíró végül úgy találta, nem szándékosan ölt embert, hanem gondatlanságból, mivel túl gyorsan megfontolatlanul cselekedett.

Az ügyész fellebbezését követően azonban mégis gyilkosságért ítélték el másodfokon 13 év börtönre. Dél-Afrikában a büntetésük felét letöltők automatikusan jogosak kegyelmet kérni.

Az eredeti, hatéves börtönbüntetés és a szándékosság kizárása emberjogi szervezetek körében komoly felhördülést váltott ki, és sok jogi szakértőt is meglepett. A bírót azzal vádolták, hogy eltekintett attól a kulcskérdéstől, miszerint az ajtón át leadott sorozat mindenképp az amögött található személy halálát jelentheti, bárki is álljon ott.

A csúcsról zuhant a mélybe

Pistorius az események idején hírneve csúcsán járt: a férfinak 11 hónapos korában amputálták mindkét lábát térde alatt, ettől kezdve protézissel járt. Eltökélte, hogy a sport legmagasabb szintjére jut el így is, az épek közt is, sikerei pedig nagyon sok szponzori pénzt is hoztak neki. Felmerült ugyanakkor az is, hogy speciális protézisei

akár előnyt is jelenthetnek számára az épekkel versenyezve.

Az egykori sportoló a kegyelmi kérelem feltételeként találkozott Steenkamp szüleivel a tavalyi évben: ennek célja az, hogy a kegyelmet kérő elismerje, mit okozott tettével. June Steenkamp, Reeva édesanyja a pénteki meghallgatáson is ott lesz, férje betegség miatt nem teheti meg ezt. Ügyvédjük szerint ők is javaslatot tesznek a döntésre, a bíró pedig majd ezt is figyelembe véve határoz. Steenkampék korábban kifejtették, hogy azt szeretnék, ha a gyilkos egész hátralevő életét börtönben töltené.

Komoly feltételei lehetnek a kegyelemnek

A kegyelemmel kapcsolatos döntésben Pistorius a börtönben tanúsított viselkedése is, és feltételekkel jár a szabadon bocsátás. Gyakori, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos megkötésektől teszik függővé azt, a kegyelmet kapó elítélt nem birtokolhat fegyvert, és el kell járnia tanácsadásokra is.

Az is lehetséges, hogy éjjelre vissza kell járnia a börtönbe, vagy hogy közösségi szolgálatra kötelezik.

Általánosságban a döntés a meghallgatás napján vagy másnapján születik, de a hatóságok már utaltak arra, hogy ez a mostani esetben nem valószínű, hogy pénteken bekövetkezik.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Phill Magaoke