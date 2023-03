Ezentúl pénzbe kerül a Facebook, de nem mindenkinek

A Meta Verified is egy kék pipa lesz (Twitter is hasonlót csinált) a felhasználók neve mellett. A szolgáltatásról egyébként mér mi is beszámoltunk. Az első bejelentések februárban érkeztek erről, akkor az Infostarton egy kiberkutató elemezte a helyzetet.

Keleti Arthur szerint a következő évek kulcsszava az eredetiség, a hitelesség lesz, ezzel tudunk ugyanis küzdeni a dezinformációk, a hamis adatok, a hamis videók ellen, mert ma már bárkiről bármit azonnal össze lehet állítani.

"Én mint biztonsági szakember valószínűleg fogok érte fizetni, mert a hitelesség, a bizalom fontos építőkövem, de nem biztos, hogy ez mindenkinek bele fog férni" – fejtegette.

A díj az USA-ban havi 14,99 dollárba kerül az iOS és Android eszközökön, illetve havi 11,99 dollárba a weboldalon. 5000 Ft körüli összegekről van szó. A szolgáltatás az Instagramon és a Facebookon is elérhető lesz, ám

továbbra sem lesz kötelező fizteni.

A Meta azt ígéri, hogy a pénzért az azt használók nagyobb és főleg több védelmet kapnak, hogy ne tudjanak mások a nevükben oldalt indítani - számolt be mások mellett a BBC.

A hasonló közösségi oldalak, mint a Snapchat, a Telegram és a Twitter is elindított már fizetős megjelölést.

