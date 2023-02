Hasznos lehet a fizetős Facebook, de nem mindenkinek van rá pénze

Hogy mikor és miért kell fizetni, egyelőre nem tudni, tesztüzem zajlik Ausztráliában és Új-Zélandon, ebben látni, mi az, amiért a Meta majd pénzt kér. Több változat is lehetséges.

"A rosszmájúak azt mondják, hogy a pénz a vállalatnak kell, hogy mit adnak érte, az nem feltétlenül lényeges. Ebben is lehet valami, mert trend a világban, hogy egyre több szolgáltató kér pénzt valamiért. A Meta azt mondja, hogy ebből személyazonosság-védelmet próbál kifejleszteni" – ecsetelte az InfoRádióban Keleti Arthur kibertitok-jövőkutató.

De hogyan? A 18 évnél idősebbeknél bekérnek egy extra azonosítást, be kell mutatnunk valamilyen személyi igazolványt, az azon lévő adatoknak meg kell felelniük a profiléival, akár a képnek is.

"Ha ez sikerül, és utána fizetünk a szolgáltatásért – 12 dollárt böngészős és 15 dollárt mobilos használat esetén –, akkor azt garantálja a Facebook, hogy ha valaki próbálja ellopni a személyiségünket, könnyen el tudja dönteni, melyik az igazi, és azt is ajánlja, hogy proaktív megfigyelést alkalmaz a fiók esetében."

Hogy ki lehet a szolgáltatás célcsoportja, arról úgy vélekedik,

"mindenki, aki úgy gondolja, hogy célpontja lehet fiókmásolásnak, -feltörésnek. Az igazság az, hogy majdnem mindenki számíthat erre".

"2017-ig visszamenőleg vannak statisztikáink, hogy mennyi ilyen próbálkozás van, még abban az évben is háromhavonta 700 millió hamis fiókot számolt fel a Facebook. 2019-ben volt a csúcs, akkor ugyanennyi idő alatt kétmilliárd fiókot semmisített meg, legutóbb másfél milliárd volt a szám, látható, hogy ez aktív dolog" – mutatott rá Keleti Arthur, akit nagyon sokan keresnek szakemberként ilyen problémákkal.

Szerinte arról lehet vitatkozni, hogy miért nincs ez ingyen, amikor annyit keres a Facebook a hirdetésekből, felhasználónként átlagosan 10 dollárt. Arra a kérdésre, hogy a változtatás nem beismerése-e annak, hogy a Facebook nem biztonságos, azt mondta, ezt a kérdést feltették Mark Zuckerbergnek is.

"Azt mondta, ők eddig is szolgáltattak egy bizonyos szintű védelmet, ami igaz is. De az is igaz, hogy sok küzdelme van a közösségi portáloknak oldalfeltöréses ügyekben. A védettséghez márpedig nehéz hozzáférni, hírességeknek, politikusoknak sikerült már, és úgy tűnik most, hogy mindenki kaphat ilyet" – folytatta.

A részletekről viszont vár még "egy-két kört" a Facebook üzemeltetője és a szabályalkotók, így az EU között is. És az is jó kérdés, hogy

mely országban tudnak/fognak a lakosok 4-5 ezer forintot fizetni,

Keleti Arthur szerint elképzelhető ebben is differenciálás, lehetnek országok, amelyekben nem mindenért kell majd fizetni.

Összességében a szakértő szerint a következő évek kulcsszava az eredetiség, a hitelesség lesz, ezzel tudunk ugyanis küzdeni a dezinformációk, a hamis adatok, a hamis videók ellen, mert ma már bárkiről bármit azonnal össze lehet állítani.

"Én mint biztonsági szakember valószínűleg fogok érte fizetni, mert a hitelesség, a bizalom fontos építőkövem, de nem biztos, hogy ez mindenkinek bele fog férni" – fejtegette.

Hogy miért épp a világ túlsó szegletében zajlik a tesztelés, arról azt mondta, "nem túl nagy, de elég fejlett, nyugati kultúrájú országról van szó", illetve még egy dolog: "az érintett két országban óriási kiberbiztonsági problémák jelentkeztek, így ott már mindenki érintett, az emberek biztonságtudatosabbak lettek".

Keleti Arthur szerint az is

elképzelhető, hogy a tesztből heteken, hónapokon belül a döntésig is eljut a Meta,

de ha a biztonság oldalát nézik, akkor azt fogják figyelni, az intézkedéstől mennyire csökken majd a hamis profilok száma. Személy szerint nem vár ennyire gyors bevezetést, ám a reakciókon sok múlik majd.

Nyitókép: Pexels