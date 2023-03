Mostantól bárki számára elérhető a kék pipa a Twitteren

Immár senkit nem akadályozhatnak a földrajzi korlátok abban, hogy twitteres fiókja mellé kék megkülönböztető jelzést vásároljon. A közösségi platform ugyanis bejelentette, hogy globálissá bővítette Blue előfizetői szolgáltatását – számolt be a Bitport.hu.

A havonta 8 (iOS-alkalmazáson keresztül 11) dollárért megvásárolható csomag az ikonikus kék pipa mellett több extra funkciót biztosít a felhasználónak. Például hosszabb üzeneteket írhatnak, utólag is szerkeszthető bejegyzéseiket az algoritmus kedvezőbben sorolja be az üzenetfolyamokban, de az sem elhanyagolható szempont, hogy csak feleannyi mennyiségű hirdetéssel bombázza őket a Twitter.

Politikusok, kormányzati intézmények szürke plecsnit igényelhetnek, de ehhez egy komolyabb ellenőrzési folyamaton kell átesniük. A vállalati fiókok esetében pedig már eddig is lehetőség volt a cégeket megkülönböztető arany pipa megszerzésére.

A fentiekkel párhuzamosan a régi rendszer maradványait, azaz a korábban ingyen kiérdemelhető, személyazonosságot igazoló kék pipákat kipurgálja rendszeréből a platform. Már ha nem áprilisi tréfát készít elő az a vállalati bejelentés, ami szerint jövő hónap elejétől elkezdik sóval beszántani a múlt maradványait – olvasható.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023