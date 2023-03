A férfi a betonfal mellett egy kötélbe kapaszkodva várta, hogy kimentsék. Mivel a tűzoltók nem tudták felhúzni, ezért helikopteres mentést kértek.

A Twitteren látható videó szerint a mentőegység amennyire csak tudta megközelítette a folyóba esett férfit, majd egy tűzoltó ereszkedett le hozzá. Miután sikerült megragadnia a szerencsétlent, a helikopter csörlőjével kiemelték a sebesen zúgó folyóból.

A man was saved from raging waters in the swollen Los Angeles River in a dramatic rescue. Aerial footage showed the man clinging to a concrete barrier wall as a rescuer from the Los Angeles Fire Department was lowered down from a helicopter pic.twitter.com/kUbnLB6fYn — Reuters (@Reuters) March 16, 2023