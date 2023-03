Drámai a kép - Törökország: ami eddig nem omlott össze, az most úszik el

A természeti katasztrófa Törökország Sanliurfa és Adiyaman tartományait érinti. A mentőcsapatok még kutatnak eltűntek után.

Kedden és szerdán zúdult heves esőzés a két tartományra, ahol az öt héttel ezelőtti tragikus földrengés miatt több százezren vesztették el otthonukat. Az özönvíz utcákat, házakat és átmeneti szállásként szolgáló sátrakat öntött el.

Today, at least a dozen Turks were killed by flash floods in Sanliurfa and Adiyaman, Turkish provinces devastated by last month’s earthquake. This confirms my School Boy’s Theory of History, it’s just one damn thing after another: pic.twitter.com/DXFpSHTIUo — Steve Hanke (@steve_hanke) March 15, 2023

A hirtelen jött esőzésektől megáradt egyik folyó még egy hidat is elsodort, mint azt a következő videó is mutatja:

Ezen a döbbenetes felvételen pedig az látható, amint kimentenek egy anyát és gyermekét, akiket elsodort az áradat:

?? : Turkish People Who Already Faces Difficulties From Earthquake Damages, Now Suffers From Another Natural Disaster



Video shows how the mother and her child were rescued by the people who were hit by flood in Şanlıurfa #Turkey ⤵️ pic.twitter.com/urBrZN8s4d — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 15, 2023