„Felbérelt martalócok” verték össze az ex-pénzügyminisztert Athénban

A baloldali közgazdászt, egykori kormánytagot egy étteremben szúrta ki egy nagyjából húszfős csoport, és heccelni kezdték. Amikor Varufakisz kiment hozzájuk az utcára, összeverték, miután a földre került, megrugdosták és ököllel betörték az orrát.

A 61 éves politikus nem sokkal a támadás után a Twitteren köszönte meg az embereknek az iránta tanúsított együttérzést, s egyúttal közölte, hogy nem szélsőbaloldaliak támadtak rá.

Thank U to our Greek NHS staff for treating me. Thank U all for your solidarity. Let us please stay focused: We are mourning the 57 victims of rail privatisation. We support the spontaneous youth rallies, the greatest hope that Greece can change. See you at the demonstrations 1/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023