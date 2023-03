Új generációs, precíziós lőszerről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium – videó

"Elég nagy helyőrség maradt Artemivszkben, körülbelül tízezer ember, talán még valamivel több is. Néhány egység elhagyta, továbbiak pedig igyekeznek elhagyni a várost. Ugyanakkor a tüzérségünk arra törekszik, hogy elérje őket" - mondta.

Gagin szerint Artemivszknél

hasonló "katlan" alakult ki, mint 2015-ben Debalcevénél.

Mint mondta, orosz erők felügyelik a városba vezető összes utat. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az ukrán csapatok megkísérelnek majd kitörni Csasziv Jar felé, hozzátéve, hogy akkor a napi veszteségük meg fogja haladni a jelenlegi mintegy ötszáz halottat és sebesültet.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők személyi állományában okozott veszteség az elmúlt nap folyamán a front teljes hosszában mintegy félezer fő volt, közülük mintegy 225 katona a Donyeck körzetében folytatott harcokban esett el, több mint 160 pedig Liman térségében. A tábornok a megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök és katonai létesítmények között sorolt fel egy Szu-27-es és egy MiG-29-es repülőgépet, egy Mi-8-as helikoptert, egy Sz-300-as és egy Buk-M1-es légvédelmi rendszert, valamint egy harckocsit és egy lőszerraktárt.

Az orosz védelmi minisztérium megosztott egy videót, amelyen állítása szerint az orosz hadsereg egy "új generációs" nagy pontosságú lőszert vet be a műveleti övezetben. Az eszközt egy hangár ellen vetették be, amelynek födémjét átütve a lőszer megsemmisítette az ott összegyűjtött páncélozott és egyéb járműveket.

