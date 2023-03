Közelebb lopózott az orosz hadsereg drónkilövő állomása Kijevhez

A brit védelmi tárca közlése szerint új eljárást találtak ki az oroszok a háború folytatására: drónokkal rontanak rá Kijevre, nem is akárhonnan - talált rá a közleményre a Telex.

Az oroszok - Ukrajna ezt megerősítette - már meg is kezdték a támadást, 14 Shaded kamikaze drónból 11-et viszont le tudtak lőni a védők.

A jelentések azt valószínűsítik, hogy mivel február 15. óta nem volt dróntámadás, az oroszok kifogytak a készletekből átmenetileg.

A drónok érkezési szögéből arra következtetnek, hogy a Brjanszki területről támadnak az oroszok, korábban az indítás Krasznodarból, messzebbről történt.

