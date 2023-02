Az orosz katonák már fotókat posztolnak Bahmutból

A RIA hírügynökség hétfő este azt jelentette, hogy a Wagner katonai magánvállalat rohamalakulatai elfoglalták Bahmut (orosz nevén Artemivszk) város Sztupki nevű negyedét, és behatoltak Illinivka negyedbe is.

Jan Gagin, az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió vezetőjének katonapolitikai tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek kijelentette, hogy az orosz erők elvágták a városban lévő ukrán csoportosulás minden utánpótlási útvonalát.

"Artemivszket végleg bekerítettük, erőink teljes ellenőrzésük alá vonták a városba vezető utakat. Az ukrán fegyveres erők helyőrségének lőszerellátása megszakadt, a rotáció és az emberutánpótlás leállt" - mondta, hozzátéve, hogy az artemivszki "katlan" hamarosan bezárul.

A Twitteren több fotó és videó is megjelent arról, hogy az oroszok tényleg bent vannak már a városban. Az egyiken egy vasútállomásnál láthatók a katonák.

Russian forces in the northern outskirts of Bakhmut near Stupky train station.



?48.636109186088845, 37.99328405143745



Source for geolocation is the contact info from the Sady Bahmuta store which is visible in the footage. https://t.co/FnjZc2VLwd pic.twitter.com/bmavD2IMyi — NOËL ?? ?? (@NOELreports) February 27, 2023