Horvátországban és Szerbiában komoly fennakadásokat okozott a hóesés

Vasárnap óta a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben Dalmáciában. A hó és a széllökések miatt a Zágráb és Dubrovnik közötti autópálya több szakaszát teljesen lezárták a forgalom előtt.

Sokan a hó fogságában rekedtek. A csomópontokhoz közeli városokban átmeneti szállásokat nyitottak. Itt ételt és meleg italt is kapnak az utasok.

Davor Bozinovic belügyminiszter azt mondta, hogy 500 ember töltötte az éjszakát átmeneti szállásokon, a hóban rekedt autósok kimentésébe pedig a horvát hegyi mentőszolgálat is bekapcsolódott.

A Gospic csomópont és a Sveti Rok alagút közötti szakaszon vasárnap több mint hetven centiméter hó esett rövid idő alatt.

A havazás mellett a szél is megnehezítette az autósok dolgát. Ennek sebessége helyenként elérte az óránkénti 150 kilométert. A tengerparton hidakat kellett lezárni az orkánerejű széllökések miatt.

