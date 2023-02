Katonai helikopter zuhant az autópályára, nem élte túl senki – videók

Autópályára zuhant és felrobbant a Nemzeti Gárda katonai helikoptere Alabama államban, a gépen utazó összes ember életét vesztette.

A katonai légi járművet Huntsville város közelében a délutáni órákban érte a szerencsétlenség, az első jelentésekből az nem derült ki, hogy pontosan hányan tartózkodtak a helikopter fedélzetén.

A CNN arról ír, hogy ketten voltak a járművön.

A rendőrség közleménye szerint a jármű a becsapódáskor robbant fel, és teljes egészében lángolt, amikor a tűzoltók kiérkeztek, akik a tüzet gyorsan eloltották, de túlélőt nem tudtak kimenekíteni.

Videón a helikopter zuhanása.

JUST IN: Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama. Pray for their families ? pic.twitter.com/cjAsdFLkMt — Collin Rugg (@CollinRugg) February 15, 2023

Ugyanez egy másik kamera felvételén:

Az autópályán közlekedő járművet a baleset közvetlenül nem érintett. A szerencsétlenséget követően a teljes sztrádát lezárták Alabama északi részén Tennessee állam közelében.

A nagy füsttel égő roncsok:

This was in my town of Harvest, AL. (it's near Huntsville) It was a black hawk helicopter and there were no survivors. The helicopter was pretty of Tennessee National Guard. My question is what was the Tennessee national guard doing in Alabama....??? pic.twitter.com/uAV8AlZHca — Carmandy Graff (@GraffCarmandy) February 16, 2023